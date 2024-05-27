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Dans topluluğu, ulusal kültürün gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı 1991'de Azerbaycan şeref madalyasına layık görüldü.

Koreograf ve devlet sanatçısı Alibaba Abdullayev'in 1970'te kurduğu, 2018'den bu yana halk sanatçısı Halilzade Rufat'ın başkanlığını üstendiği topluluk, Üzeyir Hacıbeyov, Fikret Amirov, Said Rustamov, Tevfik Guliyev, Hadji Khanmammadov'un bestelerine, danslarıyla eşlik ediyor.

Topluluk, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte sevilen gösterilerini yorumladı.

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