Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın, Laçın kontrol noktasıyla ilgili iddiaları nedeniyle acil toplanan BMGK’deki görüşmeler değerlendirildi.

“Ermenistan'ın şantaj kampanyası için BMGK'yi kullanma girişimi bir kez daha başarısız oldu.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, Ermenistan'ın manipülasyon ve sömürüye yönelik bu tür çabalarının, çatışma sonrası dönemde normalleşme gündeminin ilerletilmesi açısından verimsiz ve yıkıcı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Ermenistan'ın, sorunları çözme yolunun yapıcı etkileşimden, uluslararası yasal normların ve yükümlülüklerin dürüst bir şekilde yerine getirilmesinden geçtiğini anlamasının beklendiği vurgulanan açıklamada, BMGK’nin birçok üyesinin de aynı çözüm yollarına dikkati çektiğine işaret edildi.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Azerbaycan’ın önerdiği Ağdam-Hankendi yolunun işletilmesi konusunda Türkiye’yle birlikte bazı üye ülkelerin samimi, dürüst yaklaşımlarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Görüşmeler, Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi yolunu kullanma önerisinin uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandığını ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine malların yasal ve şeffaf bir şekilde ulaştırılması için Ermenistan'ın yarattığı engellerin kararlı bir şekilde kaldırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Ayrıca Azerbaycan'ın meşru güvenlik kaygılarının bazı üye devletler tarafından anlaşılması, bölgedeki bazı zorlukların ortadan kaldırılması yönünde umut verici bir adımdır.”

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşılıklı tanıma ve iki ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına saygı temelinde barış teklif ettiği hatırlatılan açıklamada, Azerbaycan anayasasının sağladığı ilgili tüm uluslararası insan hakları mekanizmalarına ve Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı sakinlerin eşit vatandaşlar olarak hak ve özgürlüklerine yönelik, uluslararası mekanizmalara uygun yeni bir entegrasyon politikası yürüttüğüne işaret edildi.

Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü BM Şartı'nda ve uluslararası hukukta belirlenen tüm yasal yollarla korumaya, bölgede barış ve istikrar için tüm taraflarla yapıcı etkileşimde bulunmaya kararlı olduğu kaydedildi.

AA