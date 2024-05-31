Şamahı Abbasova'nın böbrek taşı, sepsis, poliorgan yetmezliği tanılarıyla kliniğe başvurduğu bildirildi. Daha sonra ikinci aşamada sepsis tanısı akut solunum yetmezliği sendromu olarak konuldu ve bu nedenle hasta suni solunum makinesine bağlandı.

Yaklaşık 3 ay boyunca kliniğin yoğun bakım bölümünde, ardından terapi bölümünde yatarak tedavi gören hasta, multidisipliner yaklaşım sayesinde ciddi bir durumdan kurtarılarak ayakta tedavi için evine taburcu edildi.

HABER: SAMİR ASLANDI