Bakü

2. Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı bildiriyle, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara ve demir yolu açılması mutabakatı sağlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 25 Mayıs'ta Moskova'da yaptıkları son görüşmede ulaşım bağlantılarının hayata geçirilmesi için başbakan yardımcılarının teknik konuları görüşmek üzere toplanması kararlaştırıldı.

Üç ülke heyetinin görüşmesi öncesi AA kameraları, Zengezur Koridoru'na uzanan Azerbaycan topraklarındaki demir yolu ağında yürütülen çalışmaları görüntüledi.

Fuzuli ilinin Horadiz kasabasından Ermenistan sınırına, Zengilan ilinin Ağbend kasabasına uzanan Horadiz-Ağbend hattının inşasını Azerbaycan Devlet Demiryolları gerçekleştiriyor. Hattın yapımında Türk şirketleri de aktif yer alıyor.

110,4 kilometrelik hattın üzerinde 9 istasyon ile köprü, araç geçidi, tünel, drenaj borusu gibi 469 sanat yapısı bulunuyor.

Horadiz-Ağbend hattında projelendirmenin yüzde 78'i, inşaat çalışmalarının ise yüzde 38'i tamamlanarak yan yollarla birlikte 64 kilometrelik ray döşendi. Hattın her iki kısmındaki 30'ar metre alan mayınlardan temizlendi.

Horadiz-Ağbend hattı 2024'te tamamlanacak

Azerbaycan Demiryolları İnşaat Kontrol İdaresi Projelendirme Daire Başkanı Kenan Rzayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenilerin işgal döneminde döşediği mayınların ve zor arazi koşullarının hattın yapımında birtakım zorluklar çıkardığını fakat bu zorlukların aşıldığını belirtti.

Rzayev, "İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Türk şirketlerin desteği ile tüm zorluklar çözüme kavuştu. Hattın 2024'ün ilk 6 ayında tamamlanması öngörülüyor." dedi.

Azerbaycan'ın en uzun demir yolu köprüsü inşa ediliyor

Azerbaycan Demiryolları Sözcüsü Senuber Nezerova, Horadiz-Ağbend demiryolu hattında Azerbaycan'ın en uzun demir yolu köprüsünün inşa edildiğini bildirdi.

Nezerova, "13 açıklıklı 418 metrelik bu köprü Azerbaycan'ın en uzun demir yolu köprüsü olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bağlantı: Zengezur Koridoru

Bakü'den Horadiz kasabasına kadar demir yolu hattı zaten işlek durumda. Bu hattın Horadiz'den Ermenistan sınırına kadarki kısmının bazı bölümleri Ermenistan işgali döneminde tahrip edildi, bazı bölümleri ise yapılan barajın suları altında kaldı. Dolayısıyla Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demir yolu hattı inşa edilecek.

Hattın Ermenistan kısmından, Zengezur bölgesinden geçecek 43 kilometrelik bölümünün inşaatı iki ülke arasında sağlanacak nihai mutabakattan sonra başlayacak.

Ordubad'dan, Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan, Türkiye, Ermenistan ve İran'a yakın Velidağ İstasyonu'na kadarki 158 kilometrelik hat ise kapsamlı tamir edilecek. Velidağ'da biten hat, Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kars'ı, Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattı projesi de bulunuyor.

Bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak.

AA