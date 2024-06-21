Milli Mecliste Yeni Azerbaycan Partisinin, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlerin iki ay öne alınması" önerisi görüşüldü.

Görüşmelerde Yeni Azerbaycan Partisinin önerisi, diğer partiler ve bağımsız milletvekillerince de desteklendi ve "Meclisi feshetmesi ve genel seçimlerin öne alınması" için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvuruda bulunulması kararı alındı.