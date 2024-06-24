Azerbaycan'da ilk kez ölen bir kişinin üzerine QR kodlu mezar taşı hazırlandı. Bununla ilgili sosyal media da, yayınlandı. Mezar taşında yer alan QR kod ile merhumla ilgili bilgileri, hayat hikayesini, fotoğraf ve videolarını, hatta Instagram ve Facebook hesaplarını bile görmek mümkün olacak . QR kodu oluşturup babasının mezarına yerleştiren kişi, babasıyla ilgili tüm bilgilerin herkesin bilmesini istediğini söyledi.

Bu tür mezar taşları halk arasında kesin olarak kabul görmedi.

HABER:Samir Aslan