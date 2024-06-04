Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı 2024" adı verilen tatbikatın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

3 ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan askeri tatbikatta, vatanları için canlarını feda eden askerler için saygı duruşu yapıldı.

2009'dan bu yana her yıl düzenlenen tatbikatla, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve ayrıca birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek amaçlanıyor.