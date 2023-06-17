İSTANBUL- Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serdar Nurmedov, baba figürünün çocuk gelişimi ve eğitimindeki önemine dair açıklamalarda bulundu.

Babanın çocuk gelişiminde hayati önemi var

Her baba-çocuk ilişkisinin farklı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serdar Nurmedov, “Bu ilişki babaların kişisel deneyim, eğitim, kültürel miras ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Bir babanın çocuk gelişiminde hayati önemi vardır.” diyerek çocuğun hayatında baba figürünün önemine dikkat çekti.

Baba ile yakın ve kaliteli ilişki, zihinsel gelişim ve akademik başarı için önemli

Babanın çocuğun gelişimindeki rolünün sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebileceğini belirten Nurmedov, “Temel olarak bir babanın çocuğun gelişiminde model olma, disiplin ve sınır koyma, talim ve terbiye, sorumluluk alma ve sorumluluk paylaşımı, cinsel eğitim, sevgi ve duygusal bağ kurma gibi rolleri var. Ayrıca, yapılan araştırmalar babası ile yakın ve kaliteli ilişki içinde olan çocukların zihinsel gelişiminin ve akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiğini gösteriyor.” diye konuştu.

Otoriter babanın çocuğu içine kapalı, karamsar ve endişeli büyür

Otoriter bir babanın hem çocuğun ruhsal gelişimini hem de ev yaşamını oldukça olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Doç. Dr. Serdar Nurmedov, “Çocuk hayatı boyunca bunun izlerini taşır. Otoriter bir baba emir verir ve harfiyen uygulanmasını bekler. Çocuklarla karşılıklı iletişime kapalıdır. Muhalif tüm fikirlere karşıdır. Kural ve talepleri katı ve katidir. Çocukların özerkliği minimaldir. Böyle bir babanın çocuğu içine kapalı, karamsar ve endişeli büyür.” dedi.

Kız çocuklarının ergenlik ve yetişkinlik döneminde pasif ve bağımlı kişilik özellikleri sergilediğini, erkek çocuklarının ise agresif ve asi olduklarını sözlerine ekleyen Nurmedov, “Çocuklar ergenlik döneminde umursamaz maskesi altında bağımlı kişiliği, tedirginlik ve kararsızlığını gizlemeye çalışırlar. Bu nedenle otoriter babaların çocuklarında başkaldırı sık görülür. Kadın danışanlarım otoriter baba figüründen bahsederken ‘bir an önce şu evden kaçsam da kurtulsam hayali ile büyüdüm. Kaçtım da ne oldu? Evlendiğim kişi babamın aynısı oldu çıktı karşıma’ der.” şeklinde konuştu.

Psikolojik bozuklukların temelinde sağlıksız ebeveyn ilişkileri önemli rol oynar

Bugün psikiyatri ve psikolojide baba-çocuk ilişkisinin izi olmayan bir bozukluk ya da hastalığın neredeyse hiç olmadığını belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serdar Nurmedov, sözlerini şöyle tamamladı:

“Başta bağımlılık olmak üzere, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, sosyal fobi ve kaygı bozuklukları ve diğer bozukluk türlerinin temelinde sağlıksız ebeveyn ilişkileri önemli rol oynar.

HABER: METE YILMAZ