ZONGULDAK AA- Elmatepe Mahallesi'nde yaşayan Semra ve Hasan İncedemir çifti, evdeki enstrümanla ilgilenen oğullarının müziğe ilgisini fark etti.

Babasının desteğiyle kanun çalmaya başlayan Zonguldak Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İncedemir, okuldan arta kalan zamanlarda çalışarak enstrüman çalma becerisini geliştirdi.

Yaklaşık 3 ayda 40'a yakın Türk sanat müziği eseri çalmayı öğrenen İncedemir, kanunuyla dinleyenlerin beğenisini topluyor.

Müzik eğitimi almayı hedefleyen İncedemir, gelecekte kanun virtüözü olmak istiyor.

"Müziğe ilgim, babamı evde enstrüman çalarken dinleyerek başladı"

Sıraç İncedemir, müziğe ilgisinin babasını evde enstrüman çalarken dinleyerek başladığını söyledi.

Evdeki enstrümanlarla ilgilenmesiyle bu ilgisinin ailesi tarafından fark edildiğini, bu doğrultuda babasından kanun çalmayı öğrendiğini anlatan İncedemir, "Kanun çalmayı 3 ay gibi bir sürede öğrendim. İleride iyi bir müzik eğitimi almak istiyorum. Kanunla 40'a yakın Türk sanat müziği eseri çalabiliyorum. Ailem kısa sürede kanun çalmayı öğrenmeme çok sevindi. Okuldan geldiğim zaman ilk yaptığım şey; müzik aletlerini elime alıp çalmak oluyor." diye konuştu.

İncedemir, kanunun yanı sıra darbuka ve org da çalabildiğini aktararak, "Keman çalmayı da istiyorum, inşallah onu da öğrenirim." dedi.

Müziğe ilgisini profesyonel olarak sürdürmek istediğini belirten İncedemir, kanun virtüözü olmak istediğini kaydetti.

"Profesyonel anlamda müzikle uğraşmasını isterim"

Baba Hasan İncedemir, diğer çocuklar sokakta oyun oynarken oğlunun evdeki enstrümanlarla uğraştığını, müziğe merakı olduğu için de ilk olarak darbuka çalmayı öğrendiğini anlattı.

Oğlunun müzik öğretmeni olmasını çok istediklerini belirten İncedemir, "Babam da ben de müzikle uğraşıyoruz. Sıraç, bizden görerek kendini geliştirdi. Ben babamdan ne gördüysem oğlum da benden o şekilde öğreniyor. Bu işin okulunu okumasını ve profesyonel anlamda müzikle uğraşmasını isterim." ifadelerini kullandı.

İncedemir, oğlunun yetenekli bir çocuk olduğunu, kendisini bu alanda sonuna kadar destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Anne Semra İncedemir ise oğlunun müzikle iç içe yetiştiğini aktararak, "Ailece müziği çok seviyoruz. Oğlumuzun müziğe olan ilgisini ve yeteneğini takdirle karşılıyoruz." dedi.