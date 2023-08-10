İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, çam ağaçlarından incir ağaçlarına, meyve ağaçlarından ıhlamurlara kadar pek çok ağaç türüne zarar veren bitlere karşı alarma geçti. Bu kapsamda ilçede bulunan 170 park, nostalji bahçeleri ve yeşil alanlardaki benzeri ağaçlar ekipler tarafından ilaçlanıyor. Artan sıcaklarla birlikte yapılan ilaçlama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bağcılar’da son günlerde ortaya çıkan bitler, ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermeye başladı. Ağaçların verimini azaltan bitler çam ağacı, incir ağacı, ıhlamur ağacı ve çınarların yapraklarında görüldü. Bağcılar Belediyesi de sıcaklarla birlikte ortaya çıkan bit türlerinin çoğalmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Etkili ilaçlar kullanılıyor

Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bulunan park, nostalji bahçeleri, yeşil alanlar, caddeler ve sokaklarda ilaçlamalar yapıyor. Ağaçların ve yaprakların gelişmesini engelleyen bitler için etkili ilaçlar kullanılıyor. Bitlerin etkisini azaltan ve çoğalmasını önleyen ilaçların kullanımında halk sağlığına da dikkat ediliyor. İlaçlama sonrasında yapraklardan düşen bitler etkisini yitiriyor.

“Yeşil alanlarımızı koruma gayreti içindeyiz”

Sıcaklarla birlikte ilaçlama çalışmalarının hız kazandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Özellikle yaz aylarında bit, tırtıl, sinek ve kene görülme sıklığı artıyor. Hem yeşil alanlarımızı hem de halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarımızı periyodik olarak yürütüyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile yeşil alanlarımızı koruma gayreti içindeyiz” dedi.

HABER: METE YILMAZ