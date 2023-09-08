İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi'nde büyük bölümü ahşap malzemelerden oluşan yaklaşık bin metrekarelik geri dönüşüm sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin yanında bulunan park halindeki tırlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden çekildi.

İtfaiye ekiplerince su ve köpükle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.