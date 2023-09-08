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Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen E.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SAMSUN (AA) - Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece Kavakpınar Mahallesi Tosköy Kavşağı'nda E.Ç'yi sırtından bıçaklayarak kaçan F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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