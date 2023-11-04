Haber: Mert Osman Erman

Onu Endonezya'da, sadece yeni bir hayat başlatma şansı olan milyonlarca dünya mültecisinden biri olarak bulmuştuk. Dört yıl sonra, kendi hikayesini yazıyor.

2021 yılı 8 Kasım gününün öğleden sonrasında, Endonezya'nın Batam şehrinde bulunan Uluslararası Feribot Terminali'nin içindeki çimento merdivenlerine oturdum. Burası, yaşadığım mülteci barınağına sadece üç dakikalık bir yürüme mesafesindeydi; kampın küçük, karanlık ve penceresiz odalarından kaçışım.

Terminalin diğer tarafında iki yük gemisi park edilmişti. Erkeklerin gemiden pirinç ve un çuvalları indirdiğini izledim. Terminalin cüruflarına çarpan sıcak tuzlu su yüzüme sıçradı.

Gidecek başka bir yerim olmadığı için başka bir banka buldum, terminalin doğu ucunda, bir hindistancevizi ağacının gölgesi altında. Karşı tarafta Singapur'a, sadece suların karşısında olan, Batam'dan ayrılan turistlerle dolu feribotları görebiliyordum. Hayal kurarak özgürlüğü hayal etmeye başladım.

Kısa bir süre sonra barınağa dönmem gerekti, çünkü saat 18.00 sokağı kapatma vaktiydi. Kendimi dağıtmak için telefonumu açtım. Bir e-posta vardı.

Bu e-posta, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından gönderilmişti. Aralık 2014'te Afganistan'dan kaçtığımdan beri Endonezya'daydım, o zamanlar 15 yaşındaydım. O zamanlar İngilizce dil okulunun ihtiyaçlarını karşılamak için Kabil'e malzeme almaya gittiğim bir yolculuk sırasında, Talibanlı silahlı adamlar otobüsümü kaçırmışlar ve "İngilizce öğretmeni"ni öldürmek istemişlerdi.

Silahlı adamlar yüzüme tokat attığında, bir yabancı hayatımı kurtardı. Ama o zamanlar bile Afganistan'dan ayrılmalıydım. Delhi'ye kaçtım, ardından Kuala Lumpur'a gittim ve Malakka Boğazı'nı geçen ahşap bir tekneyle Endonezya'ya geldim. Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde dolaştıktan sonra, 2016'da kendimi mülteci başvuru sahipleri için bir hapishane kampı olan Pontianak'ta buldum.

Endonezya'dan üçüncü ülkelere Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) aracılığıyla yerleştirme oranları düşüktü. Bireysel yerleşim teklifi almanın şansı neredeyse yoktu. Kesinlik belirsizdi. Hapishanede, ben ve benim gibi tutsakların yaşam koşulları hakkında anonim bir blog yazdım. İzleyicilerim küçüktü ama destekleyiciydi. 2018 yılında bir akşam, güneşin son ışıkları telli tel çitli duvarların arkasında kaybolurken ve kara, hoşgeldin olmayan bir bulut mavi gökyüzünü kaplarken, Kanada'dan bir mesaj aldım.

Bu mesaj Burlington, Ontario'dan Renee Oettershagen'den geldi. Renee benim çalışmalarımı okumuştu ve arkadaş olmuştuk. Onu Avustralya'daki arkadaşlarım ile tanıştırdım - Denise, Lindy, Diana ve Jane - onlar da beni Endonezya'dan kaçmam için yardım etmek istiyorlardı. Çalışmalarımı okumuşlardı ve benimle sığınmacı olarak hapsolmuş bir hayat yerine tam haklarına sahip normal bir vatandaş olarak yaşamamı istiyorlardı. Takımımız, benim Kanada'da kalıcı ikamet için başvuruda bulunabileceğimizi tespit etti. Bu program kapsamında, aynı toplumda yaşayan Kanadalı gruplar, UNHCR tarafından tanınmışlarsa bir mülteciyi sponsorlamak için bir grup oluşturabilirdi, ki ben öyle biri idim. İşe başlamak için banka hesabında tutulacak olan ilk yılın yaşam giderlerim için ayrılmış olan 16.500 Kanada Dolarına (£9,825) ihtiyacımız vardı ve bu yüklü bir miktar gibi görünüyordu ve bunu toplamak imkansız gibi görünüyordu.

O akş

am hapishanenin toprak zemininde dönerek yürüdüğümde, Renee bana inanılmaz bir haberle mesaj attı. Kendisi ve kocası Bill, bana evlerindeki boş yatak odalarından birine hoş geldin demeyi kabul etmişlerdi.

Güvenlik görevlisinin öfkesine rağmen, sorunun yarısı çözüldü - şimdi sadece 8.000 CAD'ye ihtiyacımız vardı. Diğer yarısı Avustralyalı arkadaşlarım arasında toplandı ve Beşli Grup'a katılacak üç Kanadalıya ihtiyacımız vardı. Başka bir kadın olan Wendy Noury Long, hikayemi öğrendi. O ve kocası ile oğlu, 2020 yılının Ocak ayında Kanada hükümetine başvurumu sunduk.

Neredeyse iki yıl sonra, 2022 yılının 3 Mart tarihine Kanada'ya uçmam planlandı. IOM beni Cakarta'daki havalimanına bıraktığında, orada olduğum için inanamıyordum, uçuşumun kalkmasını bekliyordum.

Elimde, Kanada hükümeti tarafından verilen seyahat belgesi ve bilet vardı. Sürekli olarak onlara bakıyor, gerçekliğini sorguluyordum. Aynı zamanda gözlerim hala beni sığınmacı barınağına geri göndermeleri için emir verebilecek göçmen memurlarını arıyordu.

Sonunda, uçuşun çağrısı geldi. Kamp gibi burada beni eşlik eden bir göçmen memuru yoktu. Tuvaleti kullanmam gerektiğinde yalnız gittim. Bir fincan çay istediğimde numara takip edilmedi.

Sonunda uçağa bindim. Koltuğun arkasındaki ekranda konumumuzu gösteriyordu. Uçak Avrupa'nın üzerinden uçarken ve Endonezya'dan uzaklaşırken, 2014'ten beri Endonezya'dan dışarıda bir şey görmeyi hayal etme hayalim gerçekleşiyordu.

Uçak inişe başladığında, neredeyse herkes sakin görünüyordu, ifadeleri hiçbir heyecan veya mutluluk belirtisi göstermiyordu. Ben farklıydım.

Toronto'nun karlı manzarası görünmeye başladı. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Nihayet sıram geldi iniş için. Beni havalimanının terminalinde bekleyen sponsorlarım ile buluşmak üzere havaalanı kapısından yürüdüm, ellerinde "Hoş Geldiniz Shams" yazılı bir işaret tutuyorlardı.

Dışarıda hala soğuktu, ama karşılama beni ısıttı. Sponsorlarım sadece beni çevrimiçi tanımışlardı. Onlar için ben bir yabancıydım.

Sekiz yıl boyunca Endonezya hapishane kamplarında hapsedildiğim süre boyunca, mültecilerin yaşam koşulları hakkında anonim olarak blog yazdım ve durumumuzu dünyanın dikkatine sunmayı umuyordum. Güvende olabilmek için takma ad kullanmak zorunda kaldım.

Ama o gece herkes kendi adımla beni çağırdı. Artık görünmez değildim. Artık bir etiket, bir "kaçak", bir numara değildim. Taliban'ın beni öldürme girişiminden kaçtım, sadece Endonezya'da sekiz yıl hapis cezasına çarptım. En sonunda sponsorlarım ve onların arkadaşlarının yardımıyla özgürdüm.

Shams Erfan, 25 yaşındadır ve Kanada'da kalıcı ikamet sahibidir ve 18 ay içinde Kanada vatandaşlık sınavını alacaktır. Toronto'daki George Brown College'da yazarlık yapmaktadır ve Toronto Üniversitesi'nde eğitim almakta, insan hakları ve göçmen avukatı olma planları yapmaktadır.

