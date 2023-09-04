Haber: Mert Osman Erman

Bu suçlamalar, ülkenin Ukrayna ile olan savaşta ilan ettiği tarafsızlığı konusundaki soruları gündeme getirmişti.

Ramaphosa, bunun ulusal paranın ve itibarın zarar gördüğünü söyledi.

"Panel, geminin Güney Afrika'dan Rusya'ya giden silahları taşıdığı iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığını buldu," dedi başkan, Pazar günü ulusa televizyon üzerinden yaptığı açıklamada.

"Silah ihracı için herhangi bir izin verilmedi ve silah ihraç edilmedi."

Pretoria'daki ABD büyükelçiliği sözcüsü, Güney Afrika'nın iddiaları araştırdığı ciddiyeti takdir ettiğini ancak raporun içeriği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Soruşturma, Rus kargo gemisinin 2018'de sipariş edilen silahların bir gönderisini Rusya'dan Güney Afrika'ya getirdiğini buldu.

Büyükelçi Reuben Brigety'nin iddiaları, 6-8 Aralık 2022 tarihlerinde Simon's Town deniz üssünde Lady R'nin demirlemesine atıfta bulunuyordu.

Mayıs ayında Pretoria'daki bir medya brifinginde silah ve mühimmatın gemiye yüklendiğinden "emin" olduğunu söylemişti.

Bir gün sonra Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, Brigety'nin iddiaları için "özür dilediğini" söyledi.

Toplantının ardından sosyal medyada yazan Brigety, "herhangi bir yanlış izlenim bırakanı düzeltme fırsatından dolayı minnettarım" dedi.

Ramaphosa, Brigety'nin açıklamalarının ardından bağımsız bir hakim başkanlığındaki soruşturmayı emretti.

"Söz konusu iddialarda bulunan hiçbir kişi, ülkemize karşı yöneltildiği iddia edilen iddiaları desteklemek için herhangi bir kanıt sunamadı," dedi Ramaphosa, soruşturmanın sonucunu takip ederek.

Başkan, güvenlik nedenleriyle raporun yürütme özetini yayınlayacak.

Güney Afrika, Ukrayna'nın Şubat 2022'deki istilasından bu yana Rusya ile dostane ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve ABD ile diğer Batı ülkelerinin eleştirilerine maruz kaldı.

Güney Afrika'nın, çatışma hakkında Rusya'yı açıkça kınamamak için BM oylarının bir dizi konusunda çekimser oy kullanan az sayıdaki ülkeden biri olduğu birkaç ülkeden biri olduğu bilinmektedir.

ABD daha önce Rusya ve Güney Afrika arasındaki ortak deniz tatbikatlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.