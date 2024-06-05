Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

THK'nin halkın destekleriyle ayakta duran bir kurum olduğunu, bundan sonra da böyle devam edeceğini vurgulayan Yurtnaç, Ramazan ve Kurban bayramlarında zekat, fitre ve kurban derileriyle halkın kuruma katkı sağladığını söyledi.

Yurtnaç, bu yıl Türkiye genelinde 381 şubeyle Kurban Bayramı'nda faaliyet göstereceklerini ifade ederek, "Sadece kurban derileriyle kalmıyor, yıl boyu bu yardımlar devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle cep telefonlarına 'THK 1925' yazıp buraya mesaj da gönderebilirler. Bizim amacımız, kurumun yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak. Bu maksatla da halkımızın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yurtnaç, ülke genelinde bir çalışma yaptıklarını, bu kapsamda kurban derilerini toplayacaklarını dile getirdi.

Derilerin nasıl toplanacağına ilişkin valilikler, kaymakamlıklar ve belediye başkanlıklarıyla yazışmalar yaptıklarını belirten Yurtnaç, "Her şehirde kurulan kurban kesim yerlerinde belli noktalarda bir toplama merkezi oluşturacağız. Bu yerlerin planlamalarını yaptık, toplama merkezlerinde deriler toplanacak, oradan da ekonomiye katkısı olacak." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza sorumluluklar düşüyor"

Yurtnaç, geçen yıl 450 bin deri toplandığı bilgisini vererek, bunların kuruma yaklaşık 12 milyon lira getiri sağladığını bildirdi.

Araçla deri toplarken giderlerin fazla olduğuna dikkati çeken Yurtnaç, giderleri bu yıl minimuma indirmek için araçları mümkün olduğunca az kullanacaklarını, kurban derilerini vatandaşların belirli merkezlere vermelerini talep ettiklerini söyledi.

Yurtnaç, konunun sadece THK veya çeşitli kurumların deri toplaması olmadığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hayvanlar ibadet maksadıyla kesiliyor. Bunların derilerinin de ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bugün burada kullanmayıp çöpe attığımız derileri, ihtiyaç olduğunda gidip yurt dışından satın alacağız. Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için bu çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda sorumluluklar düşüyor. Özellikle kasaplardan, deriyi parçalamadan yüzmeleri, tuzlamaları ve mevcut deri toplama merkezlerimize göndermelerini bekliyoruz."

Yurtnaç, toplanan derilerin sanayide kullanıldığını, ayakkabıdan elbiseye ve mobilyalara kadar belli ürünlerin bunlarla yapıldığını anlattı.

Derilerin gübre sanayisinde de aminoasit üretimi için kullanıldığını belirten Yurtnaç, bunların da toprağın zinde olması ve kimyasallardan arınması için tarıma kazandırıldığını bildirdi.

Yurtnaç, vatandaşların kurum hakkında hafızasında "zorla deri topladığı" gibi bir düşüncenin oluştuğunu, böyle bir durumun olmadığını ve herkesin gönüllülük esasına göre bağışını yapabileceğini dile getirdi.

Deriler pilot yetiştirilmesine destek olacak

Yurtnaç, kurum olarak derilere talip olduklarını ifade ederek, "Bu derilerle Türk havacılığına destek olacağız. Özellikle diyoruz ki 'Bir pilot da siz yetiştirin.' Tüm halkımızın vereceği deri bağışlarıyla pilotların yetişmesine destek olmasını istiyoruz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplama merkezlerinde tuz bulunacağını belirten Yurtnaç, deriye zarar verilmeden tuzla saklanması gerektiğini, vatandaşların bu konuya özellikle dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.