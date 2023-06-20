Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır. Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp, tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir.”

"Türk gençliği alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz. Gençler aydınlık geleceğimizni kefilidir.

Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolla da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.”

Zaman çalışma zamanıdır.

Bahçeli konuşmasının devamında,” Parti olarak rehavete kapılamayız, siyasi çalışmaları rölantiye alamayız. Sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Zaman çalışma zamanıdır. Yüksek hedefleri olanlar için tutukluk diye bir şey olmaz, olamaz.Her an seçim olacakmış gibi hazır olmalıyız. Peş peşe eklenen seçim gündemi milli iradenin tecellisiyle tamamlanmış olacak.”dedi

HABER:SELÇUK BULUT