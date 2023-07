ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

"Değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, her salı günü yaptığımız haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diyen Bahçeli, "Milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare bulacak da TBMM'dir. TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacak. Nimet külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin kabarık ekonomik maliyeti 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Siz vekillerden ricam görüşmelere eksiksiz katılmanızdır. Milletimizin sesine ses, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız."

"HAYAT PAHALILIĞI KADERİMİZ DEĞİLDİR"

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur faizde oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Kabine ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

"SEYYANEN ARTIŞ EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSITILMALI"

Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz. 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir. MHP ne yapıyor diye soruyorlar ya... MHP birilerinin hayal hafsalasını alamayacağı işler yapıyor. Hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerliyor.

CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış bizi ne ilgilendirir. Yüzde 1 oyu olmayan partiler grup kuruyormuş bizimle ne alakası var. Biz millete bakarız ne diyor, ne istiyor diye. Biz devlete bakarız hangi zorluklarla savaşıyor diye.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması dünya dinamiklerini birçok cepheden etkilemiştir. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla üye sayısı 31'e çıkmıştır. Şimdi üyelik peronuna İsveç yanaşmıştır. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan ülkeyle bir güvenlik mimarisinin gölgesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Zillete tamam mı diyeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz.

Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanınındır. İsveç'in dolaylı yollardan NATO korunmasına alındığı meydandadır. ABD'ye ait iki bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. ABD başta olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin terör örgütüyle ilişkisi kabul edilemez boyuttadır. ABD terör örgütüyle ittifak halindeyse Türkiye'yle yaptığı ittifaka ne diyeceğiz? Gündüz şapkalı, gece külahlı müttefik istemiyoruz.

"BİZİM İÇİN PKK NEYSE FETÖ DE ODUR"

Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.

