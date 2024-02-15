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Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.

İstanbul'daki asayiş uygulamasında araması olan 508 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulamasında araması olan 508 şüpheli yakalandı

Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs ün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.

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