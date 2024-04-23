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Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

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