<div class="post-flash">\n <!--<h3 class="post-flash__title">Gözden kaçırmayın<\/h3>-->\n <a href="\/yurt-disi-oylara-diplomatik-kuryeli-koruma" class="post-flash__content" target="_self" title='Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylara "diplomatik kurye"li koruma' style="background-color: #1C38A6">\n <img src="https:\/\/yenicagricom.teimg.com\/crop\/250x150\/yenicagri-com\/uploads\/2023\/05\/thumbs-b-c-2265b6f63acee2bd2cce9bcecfd8292d.jpg" alt='Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylara "diplomatik kurye"li koruma' width="231" height="140" class="content-paragraph-image">\n <span class="post-flash__heading">\n <span class="post-flash__h4">Yurt d\u0131\u015f\u0131 oylara "diplomatik kurye"li koruma<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n<div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"><\/div>