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Ayrıca Avrupa’da artışa geçen İslamofobi ve islam düşmanlığı karşısında atılabilecek somut adımlar görüşülecek. Teşkilat üyelerince gerçekleşen olaylara ortak bir tutum sergilenmesi kararlaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

Toplantıda İslam ülkelerinin son zamanlarda tepki gösterdikleri İsveç ve Danimarka’da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alınacak.

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