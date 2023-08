ANKARA AA- Bakan Osman Aşkın Bak, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Tercih Destek 2023 Programı"na katıldı. Gençlere eğitim ve iş hayatı hakkında bilgi veren Bak, spora olan tutkusunu anlattı.

"Yüksek mühendis" olmak ve yabancı dilini geliştirmek için İngiltere'ye gittiğini belirten Bak, burada okul taksitlerini yatırmak için restoran ve şantiyede çalıştığını kaydetti.

Katılımcılardan mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamalarını isteyen Bakan Bak, "Mücadele ederek engelleri aşa aşa gideceksiniz. Hiçbir şey imkansız değil. Sorumluluk alacaksınız ve neticelendireceksiniz. Çalışacaksınız, çalışacaksınız…" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye döndükten sonra doktoraya başvurduğunu söyleyen Bak, gençlere şöyle seslendi:

"Kendinize inanmanız lazım. 'Erteleme, üşenme, vazgeçme' prensipleriyle hayata devam… Bizim en büyük kaynağımız gençlerimiz. Biz başarırız, her şey yapabiliriz. Çok pratiğiz, çok enerjiğiz. Her zaman ne istiyorsanız hayallerinizin peşinden koşun. Benim her zaman hayallerim var. Sevgi dolu olun, kucaklayıcı olun. Asla iyilik kaybetmez, iyiler mutlaka kazanır. Öz güven sahibi, vicdanlı, vefalı olun. Geldiğiniz yerleri unutmayın, hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayat bu şekilde sizi güçlü kılar. Ülkemizi geliştirmek için çalışmak, başarmak zorundayız. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada güçlü olmak, mücadele etmek zorundasın."

Gençlere sporu da yaşam tarzı haline getirmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, antrenör alımıyla ilgili soruya, "Bakanlık olarak antrenör alımı için talepte bulunduk, onları açıklayacağız. Bu yıl bakanlık olarak antrenör alımı yapacağız. Amacımız spor kulüplerinin, beden eğitimi öğretmenlerinin sayını çoğaltmak." yanıtını verdi.

Programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bak, onlara kitap hediye etti.