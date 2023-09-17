Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasında Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Taha kardeşimi canıgönülden kutluyor, devam eden organizasyonda minderde ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA