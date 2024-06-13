Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye." ifadesini kullanan Şimşek, 7 Haziran itibarıyla brüt rezervlerin 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervlerin 6 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

Şimşek, swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artışın 71,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon Türk lirası düşüş gerçekleşti. Türk lirası mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM'nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."