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"Görüşmede, önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."

Şimşek, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını aktaran Şimşek, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu yana Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

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