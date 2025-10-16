ANKARA (AA) - Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ülkeleri Ulaştırma Bakanları Konferansı için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Uraloğlu, 5G ihalesinin sonucunu AA muhabirine değerlendirdi.

5G ihalesi nedeniyle gözünün bir yandan da telefondan gelecek mesajlarda olduğunu belirten Uraloğlu, 'Yani kulağımız Türkiye'deydi. Uzun bir süreçti. Karar verilmesi, şartların oluşturulması vesaire... Hem yeterince rekabetin sağlanması hem de bir taraftan yeterince yatırım yapabilme şartlarının ortaya konulması. Kamuya alınacak payın ne kadar kıymeti varsa, yapılacak yatırımın da o kadar kıymeti var.' diye konuştu.

Uraloğlu, ihalenin beklentiler çerçevesinde sonuçlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim Türkiye'de halihazırda zaten üç büyük operatörümüz var. Onlardan teklif bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. 2 milyar 125 milyon dolarlık bir taban fiyattan başlatmıştık süreci. 2 milyar 945 milyon dolarlık teklif geldi. Bunun KDV'sini de koyduğumuz zaman 3 milyar 534 milyon dolarlık bir sonuç elde etmiş olduk, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu. Bundan sonra artık nisan ayında ilk sinyallerin alınmasıyla bu işin taçlanmasını görmüş olacağız.'

'İhale bedeli, kazananlar tarafından üç eşit taksitte ödenecek'

Bakan Uraloğlu, ihale sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da üç operatörün, 700 MHz bandındaki üç paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandığını bildirdi.

İşletmecilerin, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, 'İhale sonucunda oluşan bedel, kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Ayrıca 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.' ifadesini kullandı.

Yerli üretim teşvik ediliyor

Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirterek, 'Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

'2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleriyle birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.'

Bakan Uraloğlu Bulgaristan'da GDAÜ Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Boyana Devlet Konukevinde düzenlenen konferansın ardından Sofya temaslarını AA muhabirine değerlendiren Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Birliği vesilesiyle bulunduğu Bulgaristan'da Rumen ve Bulgar muhataplarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, 'Esasında aldığımız kararlar var. Onları bundan sonra ete kemiğe büründürüp birçok inşaatı da beraber yapma, özellikle bir otoyol var Bulgaristan'da, onu beraberce yapma noktasında bir irade ortaya koyduk. Bundan sonra onu şekillendirmiş olacağız. Bölgede ve Balkanlar'da altyapı, ulaşım, teknoloji alanındaki işbirliği önemli olacak bu alanda.'

Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu'nun yapımı meselesini ele aldıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bu otoyol esasında Bulgaristan için de kıymetli, Romanya için de kıymetli. Hem Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin birinci derecede işine yarayacak ama bütün Avrupa'nın işine yarayacak. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinden sonra da Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında çok ciddi bir lojistik hat olacak.'​​​​​​​

Bulgaristan'da iktidarın büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov ile de görüşmeler yapan Uraloğlu, GDAÜ Konferansı marjında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısına da katıldı.

Muhabir: Serhat Tutak,Dzhanan Mehmed Ismail,Ihvan Radoykov,Lejla Biogradlija