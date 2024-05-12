Malatya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya çevre yolundaki şantiyede incelemelerinin ardından gazetecilere, yolun 16 ilin geçiş noktasında olması dolayısıyla önemli bir kesişim merkezi olduğunu ifade etti.

Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 76 milyar 302 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, yaptıkları bölünmüş yol, tünel, köprü hizmetlerinin detaylarını aktardı.

Uraloğlu, kentte 23 köprünün inşasının sürdüğünü anlatarak, gelecek yıla kadar da kentte yaklaşık 40 kilometrelik bir yolun daha ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da trafiğin yoğun olduğu vakitlerde bir saate çıkan trafik akışının yeni yol sayesinde 25 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yol sayesinde yıllık 631 milyon lira yoldan ve akaryakıttan tasarruf sağlanacağını ifade eden Uraloğlu, yolun birçok yerleşim merkezine ulaşımı da kolaylaştıracağını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki hizmetlere de değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Malatya İkizce'de 11 bin 131 kalıcı konutun ulaşımı için 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 21 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz, 5 bin 300 metrelik kesimi tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşak da teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB'ye de hizmet edecek. 31 Mayıs 2024 itibarıyla yani bu ayın sonunda inşallah 9,3 kilometrelik kesimi içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik gibi altyapı tesisleriyle birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Malatya Havalimanı mevcut terminal binasının iyileştirmelerle kapasitesinin bir milyon 200 bin yolcuya çıkarıldığını hatırlatan Uraloğlu, yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasının ise başlatıldığını vurguladı.

Uraloğlu, proje tamamlandığında Malatya Havalimanı'nın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünün 26 bin 765 metrekareye yükseltileceğini belirterek, yolcu kapasitesinin ise 2 buçuk milyona çıkarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"

Malatya'nın demir yolu kapasitesine de dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Malatya-Narlı arasının da çift hatlı hale getirilmesi ile birlikte kuzey-güney aksındaki yüklerin demir yolu ile taşınmasında kapasite artışı olacak. Ayrıca burada yeri gelmişken demir yollarıyla ilgili yeni bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. 19 Nisan'da aynı Turistik Doğu Ekspresi gibi Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattık. Bu trenimiz Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat durarak yolcuların Malatya'yı gezmesine imkan sağlıyor. 180 kişi kapasiteli bu trenimiz 14 Haziran'a kadar her cumartesi sabahı Malatya'ya uğrayacak ve şehrimizin, Turgut Özal Anı Evi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi ve Buğday Müzesi gibi önemli turistik merkezlerini gezerek ticari faaliyetlerin artmasına vesile olacak."

Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da kamu hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu, daha sonra şantiyede işçilerle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i de ziyaret etti. Gazetecilerin girişte görüntü almasının ardından ziyaret basına kapalı sürdü.