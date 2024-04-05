Bakanı Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti ve bayram öncesi alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

Bayramda 30-35 milyon kişinin, yurt içinde seyahat edeceğini öngördüklerini bildiren Uraloğlu, kara yolu, demir yolu ve hava yolunda gidiş-dönüş seyahatleriyle yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını söyledi. Milyonlarca vatandaşın seyahatiyle yurtta bir nevi "kavimler göçü" yaşanacağını dile getiren Uraloğlu, yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Uraloğlu, 68 bin 680 kilometrelik kara yolu ağında tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını değinerek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." diye konuştu.

"Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz"

Trafiğin yoğun olduğu kara yolu güzergahlarında yol çalışmalarına ara verdiklerini aktaran Uraloğlu, trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını belirtti. Uraloğlu, tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyeye indirdiklerini kaydetti. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtıklarının altını çizen Uraloğlu, böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceklerini ifade etti.

Uraloğlu, otobüs terminallerinde denetimleri artırdıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Özellikle otoyollardaki yoğunluğun önüne geçmek adına, bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemi ile ana güzergahların birçoğunda gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Otobüs firmalarına, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik. Ek seferler konulmak suretiyle, taleplerin karşılanması için talepte bulunduk. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz. Vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz Alo 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi alabilecekler."

Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, 5-15 Nisan tarihlerinde demir yolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittiklerini söyledi.

"Yüksek hızlı tren hatlarında, kapasitesi artışı sağladık"

Uraloğlu, yüksek hızlı tren hatlarında, 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı sağladıklarına dikkati çekerek, "Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükselttik. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi, cumartesi günleri de işletilecek. Hızlı trenlerde olduğu gibi ana hat ve bölgesel trenlerde de ilave vagon ile 15 bin 200 koltuk artışı sağladık. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlar ilave ettik." dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ilgili tüm birimlerinin de bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personelin tüm birimlerle koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.

Uraloğlu, seyahate çıkacaklara, mutlaka emniyet kemerlerini takmaları, gerektiğinde dinlenmeleri ve hız sınırlarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.