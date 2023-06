Ankara

İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

İçişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bakan yardımcıları ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli mesafeler katettiğini söyleyerek, seçimlerin tamamlanmasıyla Türkiye Yüzyılı için güçlü bir adım atıldığını belirtti.

Bakanlığı boyunca görevi hakkıyla yerine getirmek ve millete hizmet etmek için çalıştığını ifade eden Soylu, "Şimdi de sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müsterih olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm müktesebatımızla elimizden geldiğince aziz milletimizin ve devletimizin emrinde olduğumuzu, İçişleri Bakanlığının ve bu büyük devletin başarısı için gece gündüz duacı olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Soylu, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, "Aziz milletimizi, birlikte emek verdiğimiz, acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personelimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin her bir ferdi bize emanettir"

Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini İçişleri Bakanlığına ataması dolayısıyla teşekkür etti.

Soylu'ya 7 yıldır büyük özveriyle yaptığı çalışmalar ve emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, hizmet bayrağını Soylu'dan devralmanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde 85 milyon kişiyi huzur ve güven içinde yaşatmanın, onların temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri olduğunu söyledi.

Kutsal vatan toprağının her karışının, Mavi Vatan'ın her bir damlasının, sahil, sınır ve kıyı şeritlerin tamamının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz, milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız, hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir." diye konuştu.

"Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız, nihai gayemiz Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır.

Milli birlik ve beraberlik, vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri ailemiz; yakınları yakınlarımızdır. Onlar bize, hepimize emanettir. Çıktığımız bu yolda, Cenabıhak bizi emanete layık kılsın. Yürekten diyorum ki; 'aşkla çalışan yorulmazmış', bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah'ın izniyle yorulmak bilmeyeceğiz ve bunu da hep birlikte el birliğiyle yapacağız."

Konuşmaların ardından Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı. Yerlikaya ve Soylu birbirlerine çiçek takdim etti. Soylu, bakanlığı sırasında kullandığı kalemi Yerlikaya'ya hediye etti.

AA