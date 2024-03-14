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Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında, polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

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