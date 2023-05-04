ANKARA- 4 yıl aradan sonra Ankara’da düzenlenen Bakery Plus kapsamında bu yıl ilk kez yapılan yurtdışı satın almacı çalışmaları sonucunda uluslararası ziyaretçi sayısında katılımcıları memnun eden bir artış sağlandı. Fuar boyunca katılımcı firmalar, Irak, Hırvatistan, Cezayir, Ürdün, Mısır, Filistin ve Kosova başta olmak üzere birçok ülke ile makine satış anlaşmaları gerçekleştirerek, yurtdışı pazarlarında yeni işbirlikleri sağladı.

“ULUSLARARASI ZİYARETÇİ SAYIMIZDA BAŞARILI BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜ”

Fuar boyunca sektörün lider firmalarının en yeni teknolojilerini sergilediğini vurgulayan Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop; “Stantlarda güncel teknolojiye sahip pasta, ekmek, çikolata, dondurma makine ve ekipmanları yer alırken canlı pişirimlerle de görsel şölen yaşatıldı. 4 yıl aradan sonra bu yıl başkentte BAKERY PLUS adıyla düzenlediğimiz fuarda katılımcı ve ziyaretçi sayımızı yükseltmek önümüze koyduğumuz hedeflerden biriydi. Bu hedefe ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizi daha da mutlu eden katılımcı firmalarımızın olumlu iş bağlantıları ile fuardan memnun ayrılıyor olmaları. Bu yıl uluslararası ziyaretçi sayımızda da başarılı bir artış görüldü. Bu durumun katılımcılarımızın ihracat hedefleri açısından oldukça olumlu fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN