BAKÜ AA- Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'un ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen Türk Agro İş Forumu'na TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kırgızistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Murat Ramatov, Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Abilkhaiyr Tamabek, ilgili kurumların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ile başlayan etkinlikte konuşan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, üye ülkelerin tarım alanındaki mevcut durumu ve tarımsal potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Ömüraliyev, üye ülkelerin ulaştırma altyapısı ve tarım potansiyelinin verimli kullanılmasının ekonomik kalkınmaya ve gıda güvenliğine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, TDT ülkelerinin dünya çapında büyük ekonomik güce sahip olduğunu, tarım sektörünün bu ekonominin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.

Memmedov, "Tarım alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İş adamlarımız kendi bağlantılarıyla Türk dünyasının tarım alanındaki işbirliğini daha da ileri götürmeli ve gıda güvenliğimizin pekişmesine katkı sağlamalıdır." dedi.

İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirten Memmedov, "Tarıma yararlı alanları mayınlardan temizleyerek sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin önünü açmayı hedefliyoruz. İş adamlarını Karabağ ve Doğu Zengezur'da tarımsal faaliyetlere yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Özbekistan Tarım Bakanı Voitov da konuşmasında TDT üyesi ülkelerde tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Voitov, sürdürülebilir kalkınma ve ihracat coğrafyasının küresel pazarlara açılması yönünde önerilerde bulundu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, kardeş ülkelerle tarım alanındaki işbirliklerini desteklediklerini ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kırgızistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Ramatov ile Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Tamabek de konuşmalarında, ülkelerinin TDT kapsamındaki tarımsal işbirliklerini desteklediklerini belirtti.

Forum, uzmanların sunum yaptığı paneller ve TDT üyesi ülkelerin ilgili kurumlarının ve iş dünyası temsilcilerinin ikili görüşmeleri ile devam etti.