Haber: Damla Oya Erman

Ağustos 2023'te piyasaya sürülmesinden bu yana, Baldur's Gate 3, Larian Studios'un oyuncu özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne benzersiz yaklaşımıyla milyonlarca oyuncunun dikkatini çekerek beklentileri altüst etti. Baldur's Gate 3'e olan bu ilgi dalgası, geçtiğimiz yılki Game Awards'daki altı kategoriyi süpürmesinin ardından DICE'ta Yılın Oyunu ödülleri ile devam etti.

Baldur's Gate 3'ün açılışı, taze Dungeons & Dragons kampanyaları ve yeni Dungeon Master'lar için mükemmel bir ilham kaynağı.

Baldur's Gate 3'ün en son satış kilometre taşı, Larian Studios'un Yayıncılık Direktörü Michael Douse'un attığı bir Twitter konusunda açıklandı. Oyunun topluluk ekibi ve Larian'ın hayranlarla iletişimine ilişkin bir tartışmanın bir parçası olarak, Douse, oyunun "çok daha fazla" 10 milyon kopya sattığını açıkladı. Baldur's Gate 3'ün satış grafiklerinde aylar sonra bile zirveye dönmesi, oyunun popüler başarısının bu sayıda etkili olduğundan şüphe yok.

Baldur's Gate 3 satış rakamları hakkındaki bilgiler, Douse'un topluluk iletişimi hakkındaki daha büyük noktanın bir parçası olarak geldi. Douse, oyuncu kitlesinin oyunun erken erişim döneminden sonra ne kadar hızlı büyüdüğünden bahsediyordu. Douse, Baldur's Gate 3 topluluğuna ve Larian Studios'un geliştiricilerine yönelik toksisiteyi eleştirdi.

Şu anda Baldur's Gate 3'ün son derece popüler olduğundan şüphe yok. Saf satış rakamlarına bakmasanız bile, oyunun yayın penceresinin zirvesinden aylar sonra bile etrafında dönen tartışmaların miktarı ve yoğunluğu, oyunla ilgilenen oyuncu sayısının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor, hatta bazen toksik davranışlara dönüşse bile.

Birden fazla güncelleme ve hata düzeltmesine rağmen, Baldur's Gate 3 hala bazı alanlarda kararlılık sorunları yaşıyor. Ve Larian, resmi Baldur's Gate 3 mod araçları için planlarını dile getirmiş olmasına rağmen, düzeltmelerin ve eklemelerin hızı, topluluğun daha sabırsız kesimlerine yetmiyor.

Ancak, ticari performansı hala çok güçlü olduğundan, Larian'ın oyun için desteği yakın zamanda sona erdirme ihtimali düşük. 2024 yılında Baldur's Gate'in daha fazla satış kilometre taşının aşıldığına dair iyi bir şans var.