Haber: Damla Oya Erman

Yazın ilgi gören bu rol yapma oyununa yönelik ikinci yama ise sadece hataları düzeltmekle sınırlı kalmayacak, oyuncuların en çok istediği özellikleri de içerecek.

Larian'ın kurucusu ve CEO'su Swen Vincke, bu geliştirmelerle ilgili gayri resmi bir yol haritasını paylaştığı bir tweet ile duyurdu. Vincke, oyunculardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını ve sorunların düzeltilmesine odaklandıklarını belirtti.

Ancak aynı zamanda oyuncu önerilerini de dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda ilerleyeceklerini vurguladı. Mevcut yol haritası dahilinde ilk olarak hızlı bir düzeltme olan "Hotfix 4", ardından "Yama 1" olarak adlandırılan ve 1,000'den fazla düzeltme ve ayar içerecek olan güncelleme gelecek. Son olarak da "Yama 2" olarak adlandırılan güncelleme, oyuncuların taleplerinin bazılarını karşılayacak.

Oyuncuların en çok istediği özelliklerden biri olan karakter özelleştirmesi de bu güncellemelerle geliyor. Şu an için karakter yaratma aşamasında karakter görünümünü değiştirme imkanı bulunuyordu, ancak oyunun ilerleyen bölümlerinde karakter görünümünü değiştirmek mümkün değildi. Bu özellik, oyuncuların talepleri doğrultusunda geliştiriliyor.

Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün büyüklüğü ve karmaşıklığına rağmen hızlı bir şekilde hataları düzeltmek için çaba sarf ediyor. Bugüne kadar yayınlanan üç "hotfix" ile oyunun çökmesine veya ilerlemenin engellenmesine neden olabilen hatalar ele alındı.

Beklenen gelişmeler ve düzeltmelerin PlayStation 5 sürümüne de yansıtılacağı doğrulandı. Baldur's Gate 3'ün PlayStation 5 sürümü, Starfield ile aynı tarihte, yani 6 Eylül'de çıkacak. Ancak Xbox sahipleri için Baldur's Gate 3'ün oynanabilir olması için 2024'e kadar beklemek gerekebilir.