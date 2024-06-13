Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi ile Bigadiç ilçesi Esenli ve Güvemçetmi mahallelerindeki orman ve arazilerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, DSİ, AFAD, polis ve jandarma ekipleri görevlendirildi.

Ekipler tarafından yangınlar kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Söndürme ve soğutma çalışmalarına 3 helikopter, 17 arazöz, 13 su ikmal aracı, 10 hizmet aracı, 3 dozer, 3 greyder, 2 loder, 11 İ.M. aracı, 8 itfaiye aracı, 3 TOMA ve 7'si de diğer araçlar olmak üzere toplam 80 araç ve 174 personel katıldı.