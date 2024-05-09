Öğrenciler, ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı gösterilerle dayanışma kapsamında, sıkı güvenlik tedbirleri altında başkentteki ABD'nin misyonuna yürüdü.

Dakka Büyükelçiliği yakınlarında bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Soykırımı Durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Öğrenciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkatin çekilmesi çağrısı yaparken "Bugün kaç çocuk öldüreceksiniz? Hey, (Joe) Biden ne diyorsun?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a seslenen grup, "Saklanamazsınız. Sizi soykırımla suçluyoruz." şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Gösteri, polis ve özel birliklerin engel olmasıyla ABD'nin Dakka Büyükelçiliği yakınlarında sona erdi.

- ABD'nin desteği olmadan İsrail'in saldırıları devam edemez

Gösterinin organizatörlerinden Moshiur Rahman, AA muhabirine, ABD'nin desteği olmadan İsrail'in saldırılarına devam edemeyeceğini söyledi.

Rahman, "Bu soykırımdan onlar (ABD) sorumludur. Bu nedenle İsrail'e verdikleri desteği kesmelerini istemek için bu programı düzenledik." dedi.

Gösteriye katılan insan hakları aktivisti Rahnuma Ahmed ise ABD'nin İsrail'e sadece askeri ve mali yardımla birlikte Batı dünyasındaki medyanın İsrail'in zulmüne "taraflı ve gerçek dışı bir şekilde yer vermesini" sağladığını da iddia etti.

Ahmed, "Ancak ikiyüzlülükleri şimdi ortaya çıktı. Kendi üniversitelerindeki öğrenciler soykırıma karşı seslerini yükselttikleri için hapse atıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'teki bazı üniversitelerde öğrenciler, pazar günü de kampüslerde yaptıkları yürüyüşlerde Gazze'deki "soykırımın" durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan son günlerde, komşu Hindistan'ın çeşitli bölgeleri de Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu.

Hindistan Öğrenci Federasyonu üyeleri 7 Mayıs'ta güneydeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de Washington'un İsrail'e verdiği desteği kınamak üzere ABD Konsolosluğuna doğru yürümek isterken gözaltına alındı.

Malezya, Endonezya ve Japonya'da da Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Avustralya'daki öğrenciler İsrail ile ticari ilişkileri kesme yönünde baskı yapmaya devam ediyor.