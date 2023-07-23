Haber: Damla Oya Erman

Son zamanlarda nadir rastlanan bir film etkinliği olan bu yapı, 21. yüzyılda Barbie'nin yerini düşünmeye yönelik önemli bir girişimi temsil ediyor - belki tam anlamıyla değil, ama oldukça yakın bir şekilde.

Gerwig (senaryoyu ortağı Noah Baumbach ile paylaşıyor) elbette doğru oyuncuları seçmekte başarılı olmuş. Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi isimler, Barbie'nin renkli dünyasını canlandırırken, çoğunlukla pembe renklerdeki detaylar, izleyiciyi ikinci bir seyirde bile tatmin edebilecek nitelikte.

Ancak film, Lego Filmi'ne oldukça benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Tanıdık bir oyuncak etrafında varoluşsal bir kriz inşa ederken, "Barbie" canlı aksiyon yoluyla ilerlerken ara sıra çizgi film niteliklerine bürünüyor. Ancak bazı zayıf noktalar (Mattel CEO'su olarak Will Ferrell'in abartılı performansı gibi) filmi ağırlaştırıyor veya en azından zekice anlatılmış unsurları seyreltiyor.

Filmdeki en zeki sahnelerden bazıları, Helen Mirren'in anlatımı ve "2001: Uzay Yolu Macerası"na yapılan göndermelerle başlıyor. Ancak Barbie, anatomik olarak nötr Barbie ve Ken'in yer aldığı bu renkli dünyada, Margot Robbie'nin canlandırdığı Klişe Barbie, garip düşüncelere kapılıyor ve adeta temelden sarsılıyor.

Aynı zamanda, Ryan Gosling'in canlandırdığı Ken karakteri, kendi önemini sorguluyor ve Barbie'nin eki olarak var olmanın ne anlama geldiği üzerine düşünüyor.

Barbie'nin uyanışı, Gerçek Dünya'ya kaçmasına yol açıyor ve hem onun hem de Ken'in, idealize edilmiş kadın odaklı dünyalarıyla gerçek dünya arasındaki farklı bakış açılarını keşfetmelerine neden oluyor.

Filme dair önceden bilinen detaylar ne kadar az olursa o kadar iyidir, ancak Barbie'nin cevaplar arayışı, onu Mattel'e götürür. Burada, Amerika Ferrera'nın canlandırdığı bir insan çalışan ve Ariana Greenblatt'ın canlandırdığı ergen kızıyla karşılaşır. Kız, Barbie dönemini geride bırakmıştır ve bu, filmdeki feminist mesajla ve Barbie'yi daha geniş bir sosyolojik bağlam içine yerleştirme arzusuyla uyumludur.

Oyuncu kadrosu da genel olarak etkileyicidir, ancak Barbies ve Kenlerin çoğu, pek fazla ekran süresi alamamış gibi görünüyor. Simu Liu (Marvel'ın "Shang-Chi"si) gibi Ken'in bir tür rakibi olarak öne çıkan oyuncular arasında.

Gerwig ve Baumbach, senaryoyu zekice popüler kültür göndermeleriyle (örneğin "Justice League" ve hayranlarına yapılan gönderme gibi) süslüyor ve film, neredeyse 2 saatlik süresiyle, son dönemdeki bazı filmlerin (örneğin "Mission: Impossible" ve "Oppenheimer") uzun süreliğine sıkılmadan izlenebilecek bir yapıda.

"Barbie", politik alt metinleriyle tartışmalara yol açacak ve haber kuruluşlarının yoğun ilgisini çeken bir film olarak dikkat çekecektir. Ancak büyük bir kısmı bu filmi heyecanla bekleyen seyircilerin olumlu bir tutumla izlemeye meyilli olacağı düşünüyor.

"Barbie"nin pazarlama kampanyasının organik olarak kendi hayatına sahip olması, her şeyin fazlasıyla yapılmasının değerlendirildiği bir döneme işaret ediyor. Yine de, tüm bu heyecanın ve beklentinin altında, gerçek dünya temalarını açmak isteyenler için keyifli bir film yatmaktadır.