Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesiyle birlikte Oppenheimer’i gişede ikiye katladı.Yoğun ilgi gören Barbie Filmi dünyaya uyum sağlayabileceği şekilde yaşamak isteyen macera dolu bir kadının hikayesini anlatıyor. filminin bilet fiyatları şu şekilde:
BARBİE FİLMİ BİLET FİYATLARI 2023
İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 270 TL
İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 245 TL
İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 175 TL
İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 150 TL
İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 360 TL
İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 310 TL
Ankara
Ankara Ankamall Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 135 TL
Ankara Ankamall Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL
İzmir
İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Tam Bilet Fiyatı 135 TL
Cinemaximum Barbie Bilet Fiyatları
Tam Sinema Bilet Fiyatı: 80 TL
Öğrenci Sinema Bilet Fiyatı: 75 TL
Hafta içi 3D Tam Sinema Bilet Fiyatı: 92 TL
Hafta içi 3D Öğrenci Sinema Bilet Fiyatı: 82 TL
Gold Class (VİP) Tam Bilet: 153 TL
Gold Class (VİP) Öğrenci Bilet: 145 TL