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Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesiyle birlikte Oppenheimer’i gişede ikiye katladı.Yoğun ilgi gören Barbie Filmi dünyaya uyum sağlayabileceği şekilde yaşamak isteyen macera dolu bir kadının hikayesini anlatıyor. filminin bilet fiyat ları şu şekilde:

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