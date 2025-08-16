Merhabalar sevgili dostlar,

PİLAKİ,denilince aklınıza ilk gelen yemek ''Barbunya'dır'' değil mi?

Aslında ''Pilaki''bir yemek pişirme tekniğidir.

Soğan,sarımsak,havuç,biber,patates ve domatesin lezzetlendirdiği,zeytinyağ kullanılarak pişirilen ve soğuk yenilen,Türk Mutfağının başlıca zeytinyağlı yemeklerindendir.

Pilaki'nin kelime kökenine baktığımızda,Yunanca 'da,üzerinde pide pişirilen tepsi yada tabaklara verilen isimdir.

II.Beyazıt döneminde Saray Mutfağında,Mekke de yapılan bu tepsiler (pilakiler)kullanılmaya başlanmış ve içinde zeytinyağ'ı ile pişirilen sebzelerle balık ve paça pişirilmiştir.

Zaman içerisinde de bu kapta (pilaki)pişirilen yemeklerin ismi ''PİLAKİ''olarak anılmaya başlanmıştır.

Her ne kadar PİLAKİ sözcüğü Türkçe değilse de ,Osmanlı döneminde pişirme tekniği ve kullanılan kase nedeniyle,Türk Mutfağında sağlam bir yer edinmiştir.

Pilaki içerisinde ilk pişirilen yemeğin ise,Evliya Çelebi'nin anlattığı ve Trabzon da yapılan Hamsi Pilaki'sidir.O dönemlerde pilaki de pişen bir çok balık yemeklerine rastlarız.Bunlar Dana Pilakisi,Kefal balığı Pilakisi,Yağsız Uskumru Pilakisi,İstiridye Pilakisidir.

Osmanlı döneminde ,Pilaki içinde pişirilen yemeklerin daha çok balık ürünlerinin tercih edildiği görülmektedir.

Bu pişirme tekniğinin ortak özelliği,bir tür ''Breeze'' etme (yiyeceği düşük ateşte,kapalı bir kap içinde,az sıvı ile pişirmek) tekniğiyle yapılmasıdır.Kısaca söyleyecek olursak,ana malzemenin pişme esnasında suyunu bırakarak,lezzetini yemeğin suyuna bırakmasıdır.

Pilaki'lerin içine giren malzemeler konusu hala tartışıla dursun,Osmanlı Saray Mutfağında ,Pilakilere asla domates ve salça konulmaz,hatta soğan yahnilere bolca konulmakla birlikte,pilakiler de soğanın yerini sarımsak almaktadır.

Zaman içerisinde domatesin Ülkemize gelişi ve yemeklere ilavesiyle birlikte,Pilakiler de nasibini almış,yine de az miktarda olmak kaydıyla Pilaki yemeklerinin içinde bulunmaya başlamıştır.

Pilakiler servis tabağına alındığında yemeğin rengiyle kendini belli eder,sebzelerin ana malzeme ile eşit dağılımı,helmelenme olmadan diri ama pişmiş duruşları ve yemeğin suyunun az ve net oluşu (rengi havuçtan ve az domatesten dolayı turuncu olmalıdır) bir pilaki de olması gerekendir.

Asla salça konulmaması gereken bir yemektir.

Sıcak yaz günlerinde,görüntüsüyle hem görsel bir serinlik,hem de mideyi rahatsız etmeyen hafif bir yemektir.

Geçmişten günümüze ,pişirme teknikleriyle ön plana çıkan yemeklerimizden ''Pilaki''bugün ki konuğumuz olsun ve tekniğine uygun,lezzetli bir ''BARBUNYA PİLAKİ''pişirelim.

Hepinize kolay gelsin.

BARBUNYA PİLAKİSİ

MALZEMELER:

3 su bar.Taze Barbunya

1 çay bar Zeytinyağ

3 ad Domates rendesi

1 ad Kuru soğan

1 ad Havuç

1 ad Patates

2 ad Sivri biber

5 diş Sarımsak

1 yem kaş toz şeker

1/2 yem kaş Tuz

1.5 su bar Su

HAZIRLANMASI:

Öncelikle barbunyaların kara suyunu çıkarmak için bir tencereye alın ve su ilavesiyle 10 dakika kaynatın süzün ve soğuk sudan geçirin.

Kısa sürede ve renginin kararmaması için düdüklü tencere tercih edin.Hem helmelenme olmasın hem lezzetleri birbirine kısa sürede geçsin.

Kuru soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağı ilavesiyle kavurmaya başlayın.

Havuç,patates,biber ve sarımsakları halka doğrayın.

Kavrulmakta olan soğanlara önce sarımsakları ekleyin.

Daha sonra doğradığınız havuç,patates ve biberleri ilave edin.

Barbunyaları,domates rendesini,tuz ve şekerini ekleyerek karıştırın.

Suyunu verin ve kapağını kapatarak takribi (düdüklü tencerenizin zeytinyağlıları pişirme süresinine göre) 15 dakika pişirin.

Pişen Barbunya Pilakinizi servis tabağına alın ve soğutun.

Üzerini maydanoz yaprakları ile süsleyin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...