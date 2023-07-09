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Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.

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