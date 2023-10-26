Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan Bartın Üniversitesi mezunu Kural'ın, 2 yıl önce 112 Acil Sağlık Servisinde çalışmaya başladığı, otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenildi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Kural'ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek.

Otomobilden fırlayan kişinin birlikte çalıştıkları meslektaşları olduğunu gören sağlık personeli, gözyaşı döktü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.