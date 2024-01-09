Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa, RAMS Başakşehir'i konuk etti.

İlk yarı

25. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topu Berkay Özcan kontrol etti. Berkay geriden gelen Deniz'e, Deniz de Serdar'a pasını attı. Serdar'ın şutunda, Kasımpaşa savunmasında Taylan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

38. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Fall ceza sahasına girdi. Fall'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına giren Serdar Gürler şık bir pasla topu Emirhan'a bıraktı. Emirhan da geriden gelen Deniz'e pasını gönderdi. Deniz'in şutunda kaleye giden top, Kasımpaşa savunmasında Ben Ouanes'e çarpıp kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in altıpas önüne yaptığı ortada Gomis kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

54. dakikada Başakşehir 2. golünü buldu. Opoku'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Keny kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Keny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

69. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz geçti. Deniz'in ceza sahasına gönderdiği top Duarte'nin kafasından sekti, boşta kalan topu Opoku yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri gönderdi: 0-3.

77. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla Serdar Gürler kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı.