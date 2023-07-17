İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kültür yaşam merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Başakşehir’in 11’inci ve en büyük kültür yaşam merkezi olma unvanına sahip Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi’nde hazırlıkların tamamlan ve artık sona gelindi. Açılışı için gün sayılan merkez, Başakşehirlilerin yeni yaşam alanı olacak.

Merkezde yok yok!

Belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşa edilen merkez, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında yer alıyor. Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, her yaştan ilçe sakine yönelik etkinlik ve hizmetlerin yeni adresi olacak. Merkezde; Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği Anne Çocuk Sınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerinin okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği bilgievi, gençlerin gelişimine katkı ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmalarını sağlayacak Tiyatro Akademisi ve Müzik Akademisi bulunuyor.

20 bin kitap kapasiteli kütüphane

Merkezde gençlerin eğitimine yönelik tüm ayrıntılar da düşünüldü. LGS ve YKS süreci boyunca gençlere yardımcı dersler eğitimi verilecek. Merkezin üst katında 20 bin kitap kapasiteli kütüphane olacak. Ayrıca merkezde, sanatsal faaliyetlerin yanında resim, ebru, kaligrafi, hat ve minyatür eğitimleri alacağı Görsel ve Gelenekli Sanatlar Akademisi yer alacak.

Yarı olimpik havuz ve spor alanları…

Başakşehirlilerin talepleri doğrultusunda Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi’ne yarı olimpik havuz da yapıldı. Havuzla birlikte profesyonel fitness alanı ve jimnastik salonu da ilçe sakinlerine hizmet verecek. Başakşehirli kadınlar için birçok branşta eğitim ve etkinliklerin düzenleneceği Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi de yeni kültür yaşam merkezinin çatısı altında olacak.

HABER: MERVE ELÇİ