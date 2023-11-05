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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın 62. dakikasında hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

Sol arka adalesinden sakatlanan Aleksic, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Çağdaş Atan, Aleksic'in yerine 57. dakikada Emirhan İlkhan'ı ahaya sürdü.

Piatek, mücadelenin 14 ve 27. dakikalarında fileleri havalandırdı ve turuncu-lacivertli takımla ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Bu sezon 3. beraberliğini alan Başakşehir puanını 9'a yükseltti. Bu sezonki 4. beraberliğini alan MKE Ankaragücü ise puanını 13'e çıkardı.

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