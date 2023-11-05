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90+7. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

90+5. dakikada Biraschi ceza sahası içerisinde Cikalleshi'ye elle müdahale etti. Oyuncuların itirazı üzerine VAR'a giden hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına kadar giden Can Keleş'in pasına hareketlenen Güven Yalçın'ın altıpas içinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.

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