İSTANBUL- Lambert ailesinin korkunç destanının son bölümünde ‘Ruhlar Bölgesi’nin orijinal kadrosunun yeniden bir araya gelmesi ile hikâye kaldığı yerden devam ediyor.

Ruhlar Bölgesi ve Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2’nin ardından “Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı” filmiyle Josh Lambert rolüne geri dönen Patrick Wilson, bu kez yönetmen koltuğuna oturuyor ve ilk yönetmenlik serüvenine dair açıklamalarda bulunuyor.

Hâlâ kendi tarzımı bulma aşamasındayım

Başarılı oyuncu ilk yönetmenlik deneyiminde, Ruhlar Bölgesi, Korku Seansı ve Aquaman filmlerinin yönetmeni James Wan'ı kendisine örnek aldığını anlatan Wilson: “Filminizi çekmenin pek çok yolu var. Amacım güçlü yönlerimden; beni heyecanlandıran, ilgimi çeken ve tutkulu olduğum şeylerden yararlanmaktı. Sürekli bir öğrenme durumundayım ve sanırım hâlâ kendi tarzımı bulma aşamasındayım” diyor ve korku filmi oyunculuğunu çok sevdiğini vurgulayarak şöyle devam ediyor: “İkinci filmden sonra, Lambert ailesine dair daha fazla yapılacak, söylenecek ya da keşfedilecek bir şey kalmadığını hissettim. Oğlumu kurtarmıştım, kendim ele geçirilmiş ve kurtarılmıştım; bir korku filminde olabilecek neredeyse her şeyi yaşamıştım. Ancak Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı kendime şu soruyu sordurdu: Aile travmanızı unutmak için hipnotize edildiğinizde, on yıl sonra o aileye ne olur?”

Çocuk karakterlerin büyüdüğünü izleyeceğiz

Filmin yapımcısı Jason Blum, Lambert'ların destanını sonuca bağlamak için orijinal kadroyu bir araya getirebilmiş olmalarına çok sevindiklerini açıklarken, "Oyuncu kadrosunun nasıl yaşlandığını görmek, özellikle de çocuk oyuncuların büyüyüp genç birer adam olduklarına şahit olmak, benim için hikâyenin özünü vurguluyor” diyor.

Ruhlar Bölgesi serisinin ilk iki filminde çocuk oyuncu olarak oynadığı Dalton rolünü yeniden canlandıran Ty Simpkins ve yönetmen Wilson'ın ilişkileri ise çok eskiye, ilk filmin de ötesine dayanıyor. Ty’nin yıllar önce birlikte oynadıkları Little Children filminde oğlunu oynadığını anlatan Wilson, onu üç yaşından beri tanıdığını aktarıyor ve şöyle konuşuyor: “Onu bu kadar uzun zamandır tanıyor olmam sayesinde çok rahat bir şekilde zorlayabildim ve harika bir iş çıkardık”.

Hikâye 10 yıl sonra devam ediyor

İkinci filmin on yıl sonrasını anlatan serinin beşinci filmi, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı’da Josh ile Renai (Rose Byrne) boşanmıştır ve Josh (Patrick Wilson) dolduramadığı büyük boşluklar varmış gibi görünen hayatını toparlamaya çalışmaktadır. Ty Simpkins'in canlandırdığı Dalton artık genç bir yetişkindir. Doğu Yakası'nda bir sanat okuluna giden Dalton babasıyla gergin bir ilişki yaşamaktadır. Dalton iblislerini kesin olarak dindirmek için, ailelerinin karanlık geçmişi ve bir dizi yeni ve daha korkunç olaylarla yüzleşerek kırmızı kapının ardında gizlenen Öte’nin her zamankinden daha derinlerine inmelidir.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL