Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, törende, bu milletin tarihin tüm zamanlarında kenetlenerek dünyaya hükmedip adalet ve hoşgörü götürdüğünü söyledi.

"Yanan da vurulan da bizim kardeşimizdir"

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Makas, "Birlik ve beraberliğe ne zaman kastedildiyse, bunun adı Madımak ve Başbağlar olsun, yanan da vurulan da bizim kardeşimizdir. İşte bu birlikteliği bozmak, bu hemhal olmayı bozmak, tek vücutluğu bozmak, dolayısıyla dünyada sömüren o emperyalist güçlerin ekmeğine bal kaymak sürmek için yapılmış hareketlerdir. Başbağlar, Madımak, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni vatandaşlarımız bunun bilincindedir. Çark eskisi gibi dönmüyor 'One munite' çekilmiş durumdadır." dedi.

Dava sürecine ilişkin de Makas, "Gecikmiş ve hesabı sorulmadık hiçbir şey yoktur. 2021'de Başbağlar davası ile ilgili deliller tekrar toparlandı, dava açıldı ve biri delil yetersizliğinden beraat etti 20'si ile ilgili yargılama devam ediyor. İnsanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımı ile ilgili anayasal düzenlemeyle beraber herkes müstahak olduğu suça katlanacaktır." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 30 yıl önce eli kanlı katil sürülerinin şehit ettiği vatandaşların acısının yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu belirtti.

"Acımızı ve sızımızı diri tutacağız"

"Başbağlar Katliamı'nın acısı hiçbir zaman eskimeyecek, hafiflemeyecek, unutulmayacak ve unutturmayacağız. Acımızı ve sızımızı diri tutacağız. Şehit onların hatırasını Başbağlar ve Erzincan durdukça yaşatmaya devam edeceğiz. Onun için buradayız. Onun için birlikteyiz." diyen Karaman, böyle bir katliamda Başbağlar'ın seçilmesinin tesadüfi olamayacağını belirtti.

Karaman, "Ülkemizde kardeşi kardeşe kırdırma provası yapanları milletimiz hiç affetmedi, affetmeyecek. Dünyaya kardeşlik, birlik ve beraberliği tüm hain planlara rağmen öğreten Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürtüyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıgül: "Bu kurşunlar ulusal birliğimize sıkılmıştır"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bu kurşunlar Başbağlar'da sadece benim hemşehrilerime değil, bayrağımıza, toprağımıza ve ulusal birliğimize sıkılmıştır. Şunu herkes bilmeli ki hiçbir zaman şehitlerimiz ölmez vatanımız bölünmez. Toprağımız, vatanımız ve ulusal birliğimiz söz konusu olduğu zaman biz bütün siyasi partiler el ele kol kola ve omuz omuza olacağız." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ülkenin bu terör belasından kurtulacağını, hain terör örgütünün kökünün devlet tarafından kurutulacağını belirterek, "Başbağlar katliamı ile birlikte terör en aşağılık yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken hain odaklar Başbağlar’da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltenmiş fakat yaşanan büyük acılara rağmen başarılı olamamışlardır. Ülkemizi parçalamak isteyen hainler emellerine asla ulaşamadı ve ulaşamayacaktır." diye konuştu.

Katliamdan yaralı kurtulanlardan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar ise şunları kaydetti:

"3 vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Yaralılardan 2'si sonra vefat etti, bir ben varım. Hala göğsümde kurşun yaraları, sol bacağımda da bir kurşun taşıyorum. 30 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Son zamanlarda terörle mücadele çok iyi. Yalnız bizim sanıkları yakalasınlar. Devletimiz bu konuda son derece titiz çalışıyor. Bunlar yakalansın. Adalet önünde hesap versinler. 20 sanığın bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakana Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA