Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangın ına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.