İSTANBUL - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe esnafıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan esnafı ziyaret ederek öneri, şikayet ve taleplerini dinleyen Başkan Çalık, bol ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Çalık’a ziyareti sırasında Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ve meclis üyeleri de eşlik etti. Esnaftan gelen öneri ve şikayetleri dikkatle dinleyen Başkan Çalık, gelen talepleri de ilgili birimlere ileterek çözümlenmesi konusunda talimat verdi. Esnaf ziyaretinin ardından Yakuplu Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nı da gezen Başkan Çalık, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazardaki tezgahları tek tek gezen Çalık’a, vatandaşlar ve pazar esnafı yoğun ilgi gösterdi.

“Esnafımızın her zaman yanında olacağız”

Beylikdüzü Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, “İlçemizde faaliyet gösteren esnafın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün esnafımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledik. Esnafımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca Yakuplu Mahallemizdeki pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduk. Komşularımızda oluşturduğumuz memnuniyet ve güven duygusu bizleri motive ediyor. Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren tüm esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN