İSTANBUL - Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki liselerde düzenlenen mezuniyet programlarına katılıyor. Eğitimlerinin önemli bir aşamasını tamamlayarak üniversite hayatına hazırlanan gençlerle bir araya gelen Başkan Dursun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik ediyor.

Her gün bir mezuniyet programına katılan Başkan Dursun, gençlerle bir araya gelerek sohbet ediyor. Gençlerin hayatının önemli bir aşamasını geride bıraktığını, üniversite gideceklerini ya da iş hayatına atılacaklarını belirten Başkan Dursun, “Gençlerimiz bizim en kıymetli hazinelerimiz. Onlar ailelerinin, Sultangazimizin ve ülkemizin umudu. Liseden mezun olan gençlerimizin mutluluğunu paylaşmak, bu güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Gençlerimizin enerjilerini, umut dolu bakışlarını, gözlerindeki ışıltıyı görmek çok güzel. Gençlerimizdeki bu enerji bizim ülke olarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Her biri birinden değerli olan bu gençlerimiz ülkemizi bilimde, teknikte, kültürde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda çok güzel yerlere taşıyacaklar.” dedi.

“İmkanlarımızı seferber ediyoruz”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Dursun, “Hayatın zorlukları var ve her zaman mücadele etmeyi gerektiriyor. Ancak her ne olursa olsun hayallerinizin peşinden koşmak, istediğinizi elde etmek için çaba göstermelisiniz. Başarılı olmak istediğiniz bir konuda ısrarcı olursanız istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Bu konuda Allah’ın yardımıyla her birinizin istediğiniz alanlarda başarılı olacağınıza inancım tam. Gençlerimizin ailelerine, ilçemize ve tabi ki ülkemize faydalı birer insan olmaları için belediye olarak imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yeter ki sizler kendinize inanın, güvenin ve sahip olduğunuz yüksek potansiyelin bilincinde olun.” diye konuştu.

İyi bir eğitimin ve güzel bir kariyere sahip olmanın önemli olduğunu kaydeden Başkan Dursun, “Ancak bundan daha önemlisi, iyi bir insan olmaktır. İyi insanlar olarak ailelerinizin beklentilerini karşılayacak, güçlü ve birikimli bireyler olarak gelecekte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Bizler size güveniyoruz, sizler de kendinize güvenin. Hepinize mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

